Milano 12:05
46.342 +1,26%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 12:06
10.665 +1,04%
Francoforte 12:05
25.256 +1,03%

Francoforte: profondo rosso per Brenntag

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso per il distributore tedesco di prodotti chimici, che tratta in perdita del 4,70% sui valori precedenti.
