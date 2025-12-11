Francoforte: scambi al rialzo per Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Bene Knorr-Bremse
, con un rialzo del 2,21%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Knorr-Bremse
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo di Knorr-Bremse
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 93,4 Euro con primo supporto visto a 91,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 89,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)