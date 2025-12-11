Milano 15:10
43.784 +0,73%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 15:10
9.662 +0,07%
Francoforte 15:10
24.246 +0,48%

Francoforte: scambi al rialzo per Knorr-Bremse

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per Knorr-Bremse
(Teleborsa) - Bene Knorr-Bremse, con un rialzo del 2,21%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Knorr-Bremse più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di medio periodo di Knorr-Bremse confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 93,4 Euro con primo supporto visto a 91,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 89,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```