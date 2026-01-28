Francoforte: scambi in positivo per Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Seduta positiva per Knorr-Bremse
, che avanza bene del 3,20%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Knorr-Bremse
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Knorr-Bremse
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 101,4 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 97,8. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 95,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)