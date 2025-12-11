Milano 17:22
43.751 +0,66%
Nasdaq 17:22
25.480 -1,15%
Dow Jones 17:22
48.563 +1,05%
Londra 17:22
9.695 +0,41%
Francoforte 17:22
24.291 +0,67%

New York: acquisti a mani basse su Mosaic

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di fertilizzanti, che mostra una salita bruciante del 5,73% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Mosaic evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Mosaic rispetto all'indice.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Mosaic, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 24,2 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 25,62 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 23,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
