New York: acquisti a mani basse su Mosaic

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di fertilizzanti
, che mostra una salita bruciante del 5,73% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Mosaic
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Mosaic
rispetto all'indice.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Mosaic
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 24,2 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 25,62 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 23,28.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)