Milano 14:16
43.765 -0,52%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:16
9.674 -0,25%
Francoforte 14:16
23.717 -0,67%

Londra: acquisti a mani basse su WPP

Brilla la holding che fornisce servizi di comunicazione, che passa di mano con un aumento del 5,20%.
