Milano 17:35
43.995 -1,70%
Nasdaq 18:33
25.141 +0,59%
Dow Jones 18:33
47.286 -0,36%
Londra 17:35
9.698 -1,11%
Francoforte 17:35
23.877 -0,69%

New York: al centro degli acquisti Super Micro Computer

Migliori e peggiori, In breve
New York: al centro degli acquisti Super Micro Computer
Seduta decisamente positiva per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., che tratta in rialzo del 5,07%.
Condividi
```