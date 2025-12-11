Milano 17:35
43.702 +0,54%
Nasdaq 21:18
25.670 -0,41%
Dow Jones 21:18
48.731 +1,40%
Londra 17:35
9.703 +0,49%
Francoforte 17:35
24.295 +0,68%

New York: allunga il passo Carnival

Migliori e peggiori, Trasporti, Turismo
(Teleborsa) - Grande giornata per la società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,37%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Carnival mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,35%, rispetto a +0,61% dell'indice del basket statunitense).


Lo scenario di medio periodo di Carnival ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 28,57 USD. Supporto a 26,85. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 30,29.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
