New York: allunga il passo Carnival

società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo

S&P-500

Carnival

indice del basket statunitense

Carnival

(Teleborsa) - Grande giornata per la, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,37%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,35%, rispetto a +0,61% dell').Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 28,57 USD. Supporto a 26,85. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 30,29.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)