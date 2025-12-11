New York: positiva la giornata per United Health

(Teleborsa) - Bene la big delle assicurazioni sanitarie
, con un rialzo del 2,45%.
La tendenza ad una settimana di United Health
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo dell'assicuratore sanitario
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 339,4 USD. Supporto a 331,1. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 347,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)