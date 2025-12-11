Milano 17:35
43.702 +0,54%
Nasdaq 19:27
25.586 -0,74%
Dow Jones 19:27
48.667 +1,27%
Londra 17:35
9.703 +0,49%
Francoforte 17:35
24.295 +0,68%

New York: positiva la giornata per United Health

Migliori e peggiori
New York: positiva la giornata per United Health
(Teleborsa) - Bene la big delle assicurazioni sanitarie, con un rialzo del 2,45%.

La tendenza ad una settimana di United Health è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo dell'assicuratore sanitario ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 339,4 USD. Supporto a 331,1. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 347,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```