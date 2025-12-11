Oracle delude il mercato, titolo in caduta dopo i conti

Oracle

(Teleborsa) - Le preoccupazioni per una possibile bolla tecnologica tornano a farsi sentire dopo i risultati deludenti di, che hanno mostrato ricavi e un outlook inferiori alle attese e un aumento degli investimenti di 15 miliardi di dollari rispetto alle stime precedenti.Le azioni Oracle sono crollate di oltre l’11% nell’after hours, trascinando al ribasso i futures statunitensi e i listini asiatici.La società,, ha riportato un fatturato di 16,06 miliardi di dollari contro i 16,2 miliardi stimati dal consensus.Le vendite cloud sono aumentate del 34% a 7,98 miliardi di dollari, ma anche in questo caso gli analisti sono rimasti delusi poiché si attendevano qualcosa di più così come dalla divisione infrastrutturale che ha generato 4,08 miliardi in vendite.L’utile trimestrale rettificato è stato pari a 2,26 dollari per azione superiore alle stime degli analisti di 1,64 dollari.fiscale, l'utile rettificato è atteso tra 1,64 e 1,68 dollari per azione, al di sotto delle stime degli analisti di 1,72 dollari. I ricavi sono previsti tra il 16% e il 18%, stima inferiore al consensus che ha indicato una crescita del 19,4%.