Parigi: positiva la giornata per Capgemini

(Teleborsa) - Avanza la società attiva nella fornitura di servizi IT, che guadagna bene, con una variazione del 3,18%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Capgemini più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Capgemini classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 152,7 Euro e primo supporto individuato a 146,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 158,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
