Parigi: positiva la giornata per Capgemini

(Teleborsa) - Avanza la società attiva nella fornitura di servizi IT
, che guadagna bene, con una variazione del 3,18%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Capgemini
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Capgemini
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 152,7 Euro e primo supporto individuato a 146,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 158,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)