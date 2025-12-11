Milano 10:21
43.523 +0,13%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 10:21
9.666 +0,11%
Francoforte 10:21
24.116 -0,06%

Piazza Affari: performance negativa per doValue

Migliori e peggiori
Piazza Affari: performance negativa per doValue
(Teleborsa) - Rosso per il Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori, che sta segnando un calo del 2,76%.

Lo scenario su base settimanale di doValue rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La tendenza di breve di doValue è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,658 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,58. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 2,736.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```