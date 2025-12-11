Piazza Affari: performance negativa per doValue

(Teleborsa) - Rosso per il Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori
, che sta segnando un calo del 2,76%.
Lo scenario su base settimanale di doValue
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di doValue
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,658 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,58. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 2,736.
