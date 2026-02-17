Milano
Martedì 17 Febbraio 2026, ore 18.11
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per Technoprobe
Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per Technoprobe
Migliori e peggiori
,
In breve
17 febbraio 2026 - 12.30
Scende sul mercato l'
azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, che soffre con un calo del 4,26%.
Argomenti trattati
Borsa
(1246)
Titoli e Indici
Technoprobe
-1,77%
