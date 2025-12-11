Milano 10:22
43.527 +0,14%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 10:22
9.667 +0,11%
Francoforte 10:22
24.126 -0,02%

PLATINUM del 10/12/2025

Finanza
PLATINUM del 10/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 dicembre

Sessione negativa per il metallo bianco-argenteo, che termina in flessione a 1.637.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del platino. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1.670, con il supporto più immediato individuato in area 1.620,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1.604.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```