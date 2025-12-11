PLATINUM del 10/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 dicembre
Sessione negativa per il metallo bianco-argenteo, che termina in flessione a 1.637.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del platino. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1.670, con il supporto più immediato individuato in area 1.620,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1.604.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)