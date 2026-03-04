Milano 17:35
New York: mette il turbo Advanced Micro Devices
(Teleborsa) - Grande giornata per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,62%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Advanced Micro Devices, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Advanced Micro Devices si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 193,8 USD. Prima resistenza a 205,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 185,8.

