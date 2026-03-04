New York: mette il turbo Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Grande giornata per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori
, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,62%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Advanced Micro Devices
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Advanced Micro Devices
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 193,8 USD. Prima resistenza a 205,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 185,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)