Autotrasporto e filiera automotive: apprezzamento per la pubblicazione del fondo straordinario per il rinnovo del parco

(Teleborsa) - Le principali associazioni dell’autotrasporto e le organizzazioni rappresentative della filiera industriale e commerciale dell’automotive italiana
esprimono vivo apprezzamento per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale MIT/MEF
che stanzia 590 milioni di euro al rinnovo del parco del trasporto delle merci.
Lo stanziamento, di carattere straordinario e pluriennale
, costituisce un segnale concreto che fa seguito alla 'road map per la decarbonizzazione del trasporto merci su strada', presentata congiuntamente dalle associazioni al Ministero dei Trasporti in occasione di Ecomondo 2023.
Tale percorso, fondato su un’analisi condivisa dei fabbisogni e delle necessità delle imprese di avere un orizzonte temporale di medio periodo per poter programmare gli investimenti, ha evidenziato l’urgenza di adottare strumenti strutturali per accompagnare i settori nella transizione verso tecnologie più efficienti e sostenibili.
Le associazioni confermano al Ministro Salvini e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
la massima disponibilità a collaborare per la definizione di proposte attuative che garantiscano una attuazione della misura efficiente ed in linea con le traiettorie tecnologiche e di sostenibilità ambientale.