Autotrasporto, attiva la piattaforma per la richiesta dei ristori sul carburante

(Teleborsa) - Il MIT annuncia che è attiva la piattaforma riservata alle imprese dell'autotrasporto per la richiesta del credito d’imposta a ristoro dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di gasolio nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 5 ottobre 2026.



Le imprese interessate - informa una mota del Ministero - potranno presentare domanda fino al 30 novembre 2026, secondo quanto previsto dal decreto "Autotrasporto" (decreto-legge 23 ottobre 2026 n. 193).



Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata, disponibile all’indirizzo dedicato (www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it), allegando la documentazione richiesta. Le modalità di accesso e le istruzioni operative sono consultabili sul sito del MIT.



La misura si inserisce nel quadro degli interventi a sostegno del settore dell’autotrasporto, con l’obiettivo di attenuare l’impatto dell’aumento dei costi del carburante sulle imprese. Per il periodo marzo-agosto 2026, ricorda il Ministero, sono già stati erogati oltre 375,5 milioni di euro, attraverso le compensazioni dei crediti d’imposta, a beneficio di 24.842 imprese di autotrasporto.





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