Autotrasporto nel Mezzogiorno, confronto al MIT su costi e competitività delle imprese

(Teleborsa) - Si è svolto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il confronto con le rappresentanze dell’autotrasporto del Mezzogiorno, nell’ambito del percorso di dialogo avviato dal ministro Matteo Salvini e coordinato dal viceministro Edoardo Rixi.



Al centro dell’incontro le criticità che gravano sulle imprese del Sud, con particolare attenzione all’aumento dei costi di esercizio, al prezzo dei carburanti, agli effetti delle politiche europee sul trasporto marittimo e alle difficoltà che incidono sulla competitività delle aziende, soprattutto in Sicilia e Sardegna a causa dell’Ets.



Il Governo conferma la disponibilità a mantenere aperto il dialogo con la categoria, per affrontare le criticità segnalate e lavorare a soluzioni sostenibili per le imprese e per l’intera filiera logistica.

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