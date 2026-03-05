Broadcom oltre le stime: ricavi AI verso i 100 miliardi di dollari nel 2027

Meta

(Teleborsa) - Broadcom Inc. ha riportato risultati finanziari per ilche superano le attese del mercato, spingendo il titolo a un rialzo di quasi il 5% nelle contrattazioni after-hour. L’azienda ha registratoperin crescita del 29% rispetto all’anno precedente, con un(non-GAAP) die un EPS di 2,05 dollari.Il vero motore della crescita è stato il comparto dell', i cui ricavi sono più che raddoppiati toccando quota 8,4 miliardi nel trimestre. Il CEOha fornito una visione estremamente ottimistica per il futuro, dichiarando che Broadcom ha ora la visibilità necessaria per prevedere ricavi dasuperiori aientro il 2027. Questo segnale di forte domanda per i chip personalizzati (custom) posiziona l'azienda come principale sfidante di Nvidia.Broadcom sta collaborando strettamente con colossi comeper tradurre i design dei loro processori in realtà fisica. Tra i progetti citati, la fornitura diper la startupe il lancio del primo chip AI di OpenAI previsto per il 2027. Tan ha inoltre smentito le voci di un rallentamento con Meta, confermando che le spedizioni dell'acceleratore personalizzato MTIA sono regolarmente in corso.Per il, Broadcom stima ricavi per circa 22 miliardi di dollari (+47% su base annua). Contestualmente ai risultati, la società ha annunciato un dividendo trimestrale di 0,65 dollari per azione e un nuovo imponente programma di riacquisto di azioni proprie da 10 miliardi di dollari entro la fine dell'anno.