Broadcom oltre le stime: ricavi AI verso i 100 miliardi di dollari nel 2027

(Teleborsa) - Broadcom Inc. ha riportato risultati finanziari per il primo trimestre dell'esercizio 2026
che superano le attese del mercato, spingendo il titolo a un rialzo di quasi il 5% nelle contrattazioni after-hour. L’azienda ha registrato ricavi
per 19,31 miliardi di dollari,
in crescita del 29% rispetto all’anno precedente, con un utile netto rettificato
(non-GAAP) di 10,19 miliardi
e un EPS di 2,05 dollari.
Il vero motore della crescita è stato il comparto dell'intelligenza artificiale
, i cui ricavi sono più che raddoppiati toccando quota 8,4 miliardi nel trimestre. Il CEO Hock Tan
ha fornito una visione estremamente ottimistica per il futuro, dichiarando che Broadcom ha ora la visibilità necessaria per prevedere ricavi da chip AI
superiori ai 100 miliardi di dollari
entro il 2027. Questo segnale di forte domanda per i chip personalizzati (custom) posiziona l'azienda come principale sfidante di Nvidia.
Broadcom sta collaborando strettamente con colossi come Google
, OpenAI
e Meta
per tradurre i design dei loro processori in realtà fisica. Tra i progetti citati, la fornitura di TPUs
per la startup Anthropic
e il lancio del primo chip AI di OpenAI previsto per il 2027. Tan ha inoltre smentito le voci di un rallentamento con Meta, confermando che le spedizioni dell'acceleratore personalizzato MTIA sono regolarmente in corso.
Per il secondo trimestre 2026
, Broadcom stima ricavi per circa 22 miliardi di dollari (+47% su base annua). Contestualmente ai risultati, la società ha annunciato un dividendo trimestrale di 0,65 dollari per azione e un nuovo imponente programma di riacquisto di azioni proprie da 10 miliardi di dollari entro la fine dell'anno.