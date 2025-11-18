Milano 13:22
Francoforte: calo per Adidas

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di calzature sportive, che tratta con una perdita del 2,09%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Adidas più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 155,8 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 158,1. Il peggioramento del leader europeo dell'abbigliamento sportivo è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 155.

