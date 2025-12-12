Londra: scambi in positivo per BT Group

gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni

FTSE 100

BT Group

principale indice della Borsa di Londra

BT Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile del 2,52% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,98%, rispetto a +0,19% del).Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,781 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,828. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,75.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)