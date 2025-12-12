Milano 14:10
Londra: scambi in positivo per BT Group

Londra: scambi in positivo per BT Group
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, che tratta in utile del 2,52% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che BT Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,98%, rispetto a +0,19% del principale indice della Borsa di Londra).


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,781 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,828. Il peggioramento di BT Group è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,75.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
