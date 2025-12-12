Londra: scambi in positivo per BT Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni
, che tratta in utile del 2,52% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che BT Group
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,98%, rispetto a +0,19% del principale indice della Borsa di Londra
).
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,781 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,828. Il peggioramento di BT Group
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,75.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)