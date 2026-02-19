New York: pioggia di acquisti su DoorDash

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il leader americano delle consegne di pasti
, che mostra una salita bruciante del 5,86% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che DoorDash
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,6%, rispetto a -1,47% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Il quadro di medio periodo di DoorDash
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 187,9 USD. Primo supporto individuato a 177,2. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 198,6.
