Juventus, completato ABB da 97,8 milioni di euro. Exor e Tether partecipano pro quota

(Teleborsa) - Juventus Football Club
, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, ha comunicato la positiva conclusione del collocamento
di 37.912.181 azioni ordinarie, pari a circa il 9,1% del capitale sociale della stessa (post aumento), per un controvalore complessivo pari a 97,8 milioni di euro
, effettuato tramite procedura di accelerated bookbuild (ABB) riservato a investitori istituzionali.
Sulla base della domanda raccolta nel contesto della procedura di accelerated bookbuild, il prezzo è stato fissato in 2,58 euro
per azione (sconto del 4,8% rispetto alla chiusura di ieri a 2,71 euro per azione).
Ai soci Exor e Tether Investments
, che detengono rispettivamente circa il 65,4% e l'11,5% del capitale sociale di Juventus (pari a circa il 78,9% e il 7,0% dei diritti di voto), sono state allocate nuove azioni pro quota
alla rispettiva partecipazione.
I proventi dell'aumento di capitale saranno utilizzati per la realizzazione del Piano Strategico
2024/2025 - 2026/2027 volto al rafforzamento della struttura patrimoniale, al sostegno del raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano Strategico stesso, tra cui l'ulteriore
rafforzamento del brand a livello internazionale e la progressiva riduzione dell'indebitamento, nonché al mantenimento della massima competitività sportiva a livello italiano ed internazionale.
Nell'ambito del collocamento, UniCredit
ha agito quale global coordinator e sole bookrunner
.