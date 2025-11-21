Juventus, completato ABB da 97,8 milioni di euro. Exor e Tether partecipano pro quota

Juventus Football Club

(Teleborsa) -, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, ha comunicato ladi 37.912.181 azioni ordinarie, pari a circa il 9,1% del capitale sociale della stessa (post aumento), per un controvalore complessivo pari a, effettuato tramite procedura di accelerated bookbuild (ABB) riservato a investitori istituzionali.Sulla base della domanda raccolta nel contesto della procedura di accelerated bookbuild, ilper azione (sconto del 4,8% rispetto alla chiusura di ieri a 2,71 euro per azione).Ai soci, che detengono rispettivamente circa il 65,4% e l'11,5% del capitale sociale di Juventus (pari a circa il 78,9% e il 7,0% dei diritti di voto), sono statealla rispettiva partecipazione.I proventi dell'aumento di capitale saranno utilizzati per la2024/2025 - 2026/2027 volto al rafforzamento della struttura patrimoniale, al sostegno del raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano Strategico stesso, tra cui l'ulteriorerafforzamento del brand a livello internazionale e la progressiva riduzione dell'indebitamento, nonché al mantenimento della massima competitività sportiva a livello italiano ed internazionale.Nell'ambito del collocamento,ha agito quale