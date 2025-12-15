Juventus, occhi puntati sul titolo in Borsa dopo il secco rifiuto di Exor all'offerta di Tether

Juventus Football Club

(Teleborsa) - A Piazza Affari occhi puntati su, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, nella seduta odierna, dopo che il board del principale azionista, holding della famiglia Agnelli, haper l'acquisizione tutte le azioni di Juventus detenute da Exor stessa.Exor ha ribadito quanto già dichiarato più volte in precedenza, ovvero che "". Viene sottolineato che Exor e la famiglia Agnelli sono "azionisti stabili e orgogliosi da oltre un secolo, che continuano ad essere pienamente impegnati nei confronti del Club, supportando il nuovo management team nell'attuazione di una chiara strategia volta a ottenere importanti risultati sia sul campo che fuori".Venerdì sera Tether aveva fatto sapere di aver presentato a Exor una, per l'acquisizione dell'intera partecipazione in Juventus. Tether avrebbe poi lanciato un'offerta pubblica per le azioni rimanenti allo stesso prezzo, interamente finanziata con capitale proprio e supportata da un impegno a lungo termine nei confronti del club."Per me, la Juventus è sempre stata parte della mia vita - ha dichiarato- Sono cresciuto con questa squadra. Da ragazzo, ho imparato cosa significassero impegno, resilienza e responsabilità, guardando la Juventus affrontare con dignità il successo e le avversità. Queste lezioni mi sono rimaste impresse a lungo dopo il fischio finale. Il nostro interesse per la Juventus nasce da profonda ammirazione e rispetto. La Juventus è, costruita nel corso delle generazioni attraverso il duro lavoro, l'ambizione e l'incrollabile lealtà dei suoi tifosi".- ha aggiunto - Il nostro obiettivo è contribuire positivamente al futuro del club, sostenere le prestazioni sportive ai massimi livelli e aiutare la Juventus a continuare a crescere in modo sostenibile in un panorama sportivo e mediatico globale in rapida evoluzione.La proposta di Tether - che ha già l'11,5% del capitale - prevede l'acquisizione della partecipazione di Exor, pari al 65,4% del capitale di Juventus. L'offerta è di(premio del 21% rispetto alla chiusura di venerdì), con un equity value per l'acquisizione del 100% di 1,1 miliardi di euro. Alla chiusura di venerdì, Juventus capitalizza circa 915 milioni di euro. Nel caso in cui l'operazione si concluda, Tether èdel Club."La. Fa parte nel vero senso della parola, perché nel corso di un secolo, quattro generazioni l'hanno ingrandita, resa forte, accudita nei momenti difficili, festeggiata nei momenti felici - ha detto, in un videomessaggio dopo il rifiuto netto della società alla proposta di Tether."Ma non solo: la Juve fa parte di una famiglia molto più grande, la famiglia bianconera, fatta di milioni di tifosi, che amano la Juve come si amano le persone care - ha aggiunto - Proprio pensando a questa passione, a questa storia d'amore che ci unisce da oltre un secolo, come famiglia continuiamo a sostenere la squadra e guardare al futuro, per costruire una Juve vincente.".