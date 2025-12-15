Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 12/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 dicembre
Il Principale indice della Borsa di Milano ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 43.514.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE MIB. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 43.666. Primo supporto visto a 43.397. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 43.280.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)