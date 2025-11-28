Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 27/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 novembre
Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che porta a casa un misero +0,21%.
Lo status tecnico del FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 43.527, mentre il primo supporto è stimato a 42.605. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 44.449.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)