Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 27/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 novembre

Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che porta a casa un misero +0,21%.

Lo status tecnico del FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 43.527, mentre il primo supporto è stimato a 42.605. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 44.449.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
