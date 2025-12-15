Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 19:58
25.142 -0,22%
Dow Jones 19:58
48.377 -0,17%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 12/12/2025

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 12/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 12 dicembre

Ribasso per il maggiore indice americano, che chiude la seduta con una flessione dell'1,07%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'S&P 500. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 6.876,5, con il supporto più immediato individuato in area 6.802,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 6.778,4.


