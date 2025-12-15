Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 12/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 dicembre
Ribasso per il maggiore indice americano, che chiude la seduta con una flessione dell'1,07%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'S&P 500. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 6.876,5, con il supporto più immediato individuato in area 6.802,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 6.778,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)