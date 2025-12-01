Milano
Lunedì 1 Dicembre 2025, ore 21.05
Banca d'Italia, accertati presupposti per liquidazione volontaria di Aurea Prestiti
Economia
01 dicembre 2025 - 20.14
(Teleborsa) - Con provvedimento odierno, 1° dicembre 2025, la
Banca d'Italia
ha accertato la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della
liquidazione volontaria di Aurea Prestiti
, con sede in Osnago (Lecco).
