Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 20:48
25.334 -0,40%
Dow Jones 20:48
47.366 -0,73%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Economia
Banca d'Italia, accertati presupposti per liquidazione volontaria di Aurea Prestiti
(Teleborsa) - Con provvedimento odierno, 1° dicembre 2025, la Banca d'Italia ha accertato la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della liquidazione volontaria di Aurea Prestiti, con sede in Osnago (Lecco).
