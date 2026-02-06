Milano 5-feb
45.820 0,00%
Nasdaq 5-feb
24.549 -1,38%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 5-feb
10.309 0,00%
Francoforte 5-feb
24.491 0,00%

Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dell'1,13%

L'Indice Hang Seng archivia la giornata a 26.580,94 punti

Finanza
Ribasso per Hong Kong, in flessione dell'1,13%, termina le contrattazioni a 26.580,94 punti.
