Milano 12-dic
43.514 -0,43%
Nasdaq 12-dic
25.197 -1,91%
Dow Jones 12-dic
48.458 -0,51%
Londra 12-dic
9.649 -0,56%
Francoforte 12-dic
24.186 0,00%

Borsa: Tokyo apre in rosso dell'1,19%

Il Nikkei 225 avvia gli scambi a 50.230,78 punti

In breve, Finanza
Il Principale indice azionario giapponese si muove in territorio negativo (-1,19%), a quota 50.230,78 in apertura.
