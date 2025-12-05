Milano 4-dic
43.519 +0,32%
Nasdaq 4-dic
25.582 -0,10%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 4-dic
9.711 +0,19%
Francoforte 4-dic
23.882 +0,79%

Borsa: Tokyo apre in rosso dell'1,23%

Il Nikkei 225 avvia gli scambi a 50.400,93 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo apre in rosso dell'1,23%
Il Principale indice azionario giapponese si muove in territorio negativo (-1,23%), a quota 50.400,93 in apertura.
