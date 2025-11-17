Milano 14-nov
0 0,00%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
47.147 -0,65%
Londra 14-nov
9.698 -1,11%
Francoforte 14-nov
23.877 -0,69%

Borsa: Tokyo apre in rosso dello 0,79%

Il Nikkei 225 avvia gli scambi a 49.977,47 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo apre in rosso dello 0,79%
Il Principale indice azionario giapponese si muove in territorio negativo (-0,79%), a quota 49.977,47 in apertura.
Condividi
```