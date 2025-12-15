Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:06
25.154 -0,17%
Dow Jones 20:06
48.393 -0,13%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Francoforte: ingrana la marcia Puma

Migliori e peggiori
Francoforte: ingrana la marcia Puma
(Teleborsa) - Rialzo per Puma, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,21%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Puma mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,53%, rispetto a +1,61% del Germany MDAX).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Puma rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23,71 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 22,11. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25,31.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```