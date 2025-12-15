Francoforte: ingrana la marcia Puma

(Teleborsa) - Rialzo per Puma
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,21%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Puma
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,53%, rispetto a +1,61% del Germany MDAX
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Puma
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23,71 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 22,11. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)