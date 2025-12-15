Milano 17:35
Migliori e peggiori
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Fresenius
(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia attiva nel settore farmaceutico, che lievita del 2,67%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fresenius rispetto all'indice di riferimento.


Analizzando lo scenario del colosso farmaceutico tedesco si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 48,19 Euro. Prima resistenza a 49,15. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 47,55.

