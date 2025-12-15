Francoforte: nuovo spunto rialzista per Fresenius

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia attiva nel settore farmaceutico
, che lievita del 2,67%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fresenius
rispetto all'indice di riferimento.
Analizzando lo scenario del colosso farmaceutico tedesco
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 48,19 Euro. Prima resistenza a 49,15. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 47,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)