Londra: andamento sostenuto per Standard Chartered

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo bancario con sede a Londra
, con una variazione percentuale del 2,17%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Standard Chartered
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Standard Chartered
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 17,74 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 17,48. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 17,99.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)