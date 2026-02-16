Milano 17:29
45.480 +0,11%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:29
10.472 +0,24%
Francoforte 17:29
24.815 -0,40%

Londra: nuovo spunto rialzista per Melrose Industries

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per Melrose Industries
Balza in avanti la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,52%.
Condividi
```