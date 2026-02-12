Milano 13:36
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Continental

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Continental
Bene la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, con un rialzo del 3,15%.
