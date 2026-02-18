Milano 17:35
46.361 +1,30%
Nasdaq 18:13
25.011 +1,25%
Dow Jones 18:13
49.834 +0,61%
Londra 17:35
10.686 +1,23%
Francoforte 17:35
25.278 +1,12%

New York: spinge in avanti Caesars Entertainment

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brilla la società attiva nella gestione di casino e alberghi, che passa di mano con un aumento del 16,36%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Caesars Entertainment rispetto all'indice di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Caesars Entertainment, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 20,75 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 22,71. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 19,46.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
