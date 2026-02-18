New York: spinge in avanti Caesars Entertainment

(Teleborsa) - Brilla la società attiva nella gestione di casino e alberghi
, che passa di mano con un aumento del 16,36%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Caesars Entertainment
rispetto all'indice di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Caesars Entertainment
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 20,75 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 22,71. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 19,46.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)