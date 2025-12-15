New York: in perdita Caesars Entertainment

(Teleborsa) - Retrocede molto la società attiva nella gestione di casino e alberghi
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,12%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Caesars Entertainment
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Caesars Entertainment
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 23,96 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,25. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)