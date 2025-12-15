Milano 17:35
New York: in perdita Caesars Entertainment

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede molto la società attiva nella gestione di casino e alberghi, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,12%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Caesars Entertainment più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Caesars Entertainment è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 23,96 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,25. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24,67.

