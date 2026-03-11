Milano 17:35
44.773 -0,95%
Nasdaq 18:09
24.990 +0,13%
Dow Jones 18:09
47.392 -0,66%
Londra 17:40
10.354 -0,56%
Francoforte 17:35
23.640 -1,37%

New York: giornata depressa per VF Corporation

Migliori e peggiori
New York: giornata depressa per VF Corporation
(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda di abbigliamento statunitense, con una flessione del 3,54%.

La tendenza ad una settimana di VF Corporation è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di breve periodo di VF Corporation evidenzia un declino dei corsi verso area 16,05 USD con prima area di resistenza vista a 16,86. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 15,74.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```