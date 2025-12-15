New York: rosso per Mosaic

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di fertilizzanti
, con un ribasso del 3,76%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mosaic
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di breve periodo di Mosaic
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 25,78 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 24,89. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 26,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)