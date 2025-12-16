Milano 17:35
43.990 -0,29%
Nasdaq 21:07
25.093 +0,10%
Dow Jones 21:07
48.108 -0,64%
Londra 17:35
9.685 -0,68%
Francoforte 17:35
24.077 -0,63%

New York: vendite diffuse su Mosaic

Migliori e peggiori
New York: vendite diffuse su Mosaic
(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di fertilizzanti, che soffre con un calo del 4,60%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Mosaic rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 23,33 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 24,48. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 25,62.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```