Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:19
25.131 -0,26%
Dow Jones 20:19
48.370 -0,18%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Parigi: scambi al rialzo per Kering

Avanza la multinazionale del lusso, che guadagna bene, con una variazione del 3,71%.
