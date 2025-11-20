First Capital, assemblea approva dividendo straordinario di 1,75 euro per azione

First Capital

(Teleborsa) - L'di, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato all'unanimità la proposta di distribuzione di un(dividend yield superiore al 9%), al lordo delle ritenute di legge, corrispondente a complessivi 6,1 milioni di euro, a valere sulla Riserva Straordinaria (di utili di anni precedenti).Il dividendo sarà: (i) la prima tranche, pari a 1,00 euro per azione, con data di stacco cedola il 15 dicembre 2025, record date il 16 dicembre 2025 e data per il pagamento del dividendo il 17 dicembre 2025, e (ii) la seconda tranche, pari a 0,75 euro per azione con data di stacco cedola il 4 maggio 2026, record date il 5 maggio 2026 e data per il pagamento del dividendo il 6 maggio 2026.