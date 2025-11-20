Milano 15:41
43.111 +1,08%
Nasdaq 15:41
25.078 +1,78%
Dow Jones 15:41
46.699 +1,21%
Londra 15:41
9.562 +0,57%
Francoforte 15:40
23.421 +1,11%

First Capital, assemblea approva dividendo straordinario di 1,75 euro per azione

(Teleborsa) - L'assemblea dei soci di First Capital, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato all'unanimità la proposta di distribuzione di un dividendo straordinario pari a 1,75 euro per azione (dividend yield superiore al 9%), al lordo delle ritenute di legge, corrispondente a complessivi 6,1 milioni di euro, a valere sulla Riserva Straordinaria (di utili di anni precedenti).

Il dividendo sarà corrisposto in due tranche: (i) la prima tranche, pari a 1,00 euro per azione, con data di stacco cedola il 15 dicembre 2025, record date il 16 dicembre 2025 e data per il pagamento del dividendo il 17 dicembre 2025, e (ii) la seconda tranche, pari a 0,75 euro per azione con data di stacco cedola il 4 maggio 2026, record date il 5 maggio 2026 e data per il pagamento del dividendo il 6 maggio 2026.

(Foto: © rawpixel)
