Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:22
25.120 -0,30%
Dow Jones 20:22
48.362 -0,20%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ferragamo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ferragamo
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la maison del lusso, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,69%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salvatore Ferragamo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la casa di moda italiana rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Ferragamo rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 8,298 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,058. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 8,538.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```