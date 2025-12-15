Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ferragamo

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la maison del lusso
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,69%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salvatore Ferragamo
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la casa di moda italiana
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Ferragamo
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 8,298 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,058. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 8,538.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)