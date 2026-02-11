Piazza Affari: performance negativa per Ferragamo

(Teleborsa) - Ribasso per la maison del lusso
, che presenta una flessione dell'1,86%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Salvatore Ferragamo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,6%, rispetto a +0,97% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Lo status tecnico di medio periodo della casa di moda italiana
rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 6,92 Euro, mentre i supporti sono stimati a 6,8. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 7,04.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)