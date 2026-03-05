Milano 14:19
45.229 -0,24%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 14:19
10.547 -0,19%
Francoforte 14:19
24.163 -0,17%

Piazza Affari: positiva la giornata per Lottomatica

Seduta positiva per l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, che avanza bene del 3,37%.
