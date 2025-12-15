Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:24
25.119 -0,31%
Dow Jones 20:24
48.365 -0,19%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Buzzi

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società attiva nel settore del cemento, che avanza bene del 2,99%.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Buzzi rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Buzzi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 53,73 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 52,78. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 54,68.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
