Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:24
25.119 -0,31%
Dow Jones 20:24
48.365 -0,19%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

PLATINUM del 14/12/2025

Finanza
PLATINUM del 14/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 dicembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il metallo bianco-argenteo, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.781, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.672,5. L'equilibrata forza rialzista del platino è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1.889,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
