Milano 19-nov
42.651 0,00%
Nasdaq 19-nov
24.641 +0,56%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 19-nov
9.507 0,00%
Francoforte 19-nov
23.163 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 19/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre

Andamento piatto per l'indice principale della Borsa di Parigi, che propone sul finale un moderato -0,18%.

Lo status tecnico del CAC 40 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7.860,9, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 8.139,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7.768.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
