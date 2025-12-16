Milano 14:03
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 15/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 15 dicembre

Sessione moderatamente positiva quella del 15 dicembre, per l'Eurostoxx 50, che termina gli scambi in salita a 5.753.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5.768, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5.722. L'equilibrata forza rialzista dell'Eurostoxx 50 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5.814.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
